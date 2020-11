VACINA CONTRA COVID-19 Anvisa suspende testes da CoronaVac Diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que a morte do voluntário não está ligada à vacina

10 NOV 2020 - 09h:17 Por Ingrid Rocha/CBN

A Anvisa suspendeu os testes da vacina CoronaVac no Brasil nesta segunda-feira (09). O motivo da suspensão, segundo a agência, é um “evento adverso grave”. A nota com a explicação publicada pela Anvisa ainda destaca que a notificação sobre o evento chegou no dia 29 de outubro e que nenhum novo voluntários pode ser vacinado até que a agência possa avaliar os dados e “julgar o risco/benefício da continuidade do estudo”.

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, se pronunciou e disse que a morte de um voluntário não está ligada a vacina. O instituto está desenvolvendo a pesquisa da vacina em parceria com o laboratório chinês Sionvac e o laboratório assegurou a segurança da vacina.

Em Mato Grosso do Sul até a última quinta-feira (05) cerca de 60 voluntários tinham recebido a dose da vacina. Ouça os detalhes: