TIME DE CASA Apaefs estreia na Copa do Brasil de Futsal 2020 Equipe de Dourados joga contra o Brasília Futsal às 19h desta quarta-feira (28)

28 OUT 2020 - 10h:38 Por Isabelly Melo

A Associação de Pais e Atletas da Escolinha de Futsal (Apaefs), de Dourados, equipe que representa Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil de Futsal 2020, estreia nesta quarta-feira (28) na competição nacional, contra a Associação Atlética Desportiva de Brasília (Brasília Futsal),

O jogo válido pela primeira fase (ida) será às 19h (horário de MS), no Ginásio Municipal de Esportes “Marcelo Carbonaro Faleiros", em Itaporã, cidade distante cerca de 17km de Dourados.

A partida de volta ocorrerá no dia 31 de outubro, às 18 horas (horário de MS), no Ginásio de Esportes do Sesc Ceilândia, cidade-satélite de Brasília-DF. Quem passar encara na segunda fase a Associação Sorriso Futsal, de Mato Grosso.