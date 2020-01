ASTRONOMIA Apaixonados pelo céu terão um 2020 cheio de fenômenos Para quem gosta de contemplar eclipses, chuvas de meteoros e Lua Azul os próximos meses serão marcantes

9 JAN 2020 - 10h:42 Por Gabi Couto/CBN

O ano de 2020 será marcado por uma série de fenômenos astronômicos. O mês mais atrativo para os apaixonados pelo céu será dezembro, com eclipse solar podendo ser avistado no Hemisfério Sul do planeta.