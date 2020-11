SUPERCOPA DE VÔLEI Juntos há mais de cinco décadas, casal relembra relação com o vôlei no Guanandizão Ivone e Roberto acompanharam as duas partidas que marcaram a reativação do Ginásio Avelino dos Reis

10 NOV 2020 - 14h:07 Por Isabelly Melo

Na última sexta-feira (06), Ivone Hotta Perez, 71, e Roberto Perez, 72, acompanharam de pertinho o jogão entre Dentil Praia Clube e Sesc Flamengo pela Supercopa de Vôlei Feminino 2020, no Ginásio Avelino dos Reis, o Guanandizão.

Apaixonados pelo esporte, o casal fez questão de ir com blusas iguais para torcer pelo time mineiro “Nós vamos torcer para o Praia Clube. Porque assim, nós temos um neto que mora em Uberlândia, e quando a gente foi visita-lo uma vez, ele nos levou para conhecer o Clube. Então tem essa aproximação. Mas se o Flamengo ganhar, eu vou bater palma do mesmo jeito”, disseram Ivone e Roberto.

Roberto e Ivone em frente ao Guanandizão, antes do jogo entre Flamengo e Praia Clube. Foto: Isabelly Melo

Juntos há 56 anos, a história do casal foi e ainda é escrita com amor, parceria e muito vôlei, mais precisamente desde os anos 80, quando a empresa de Roberto decidiu adotar o esporte como uma forma de incentivo e promoção do empreendimento.

Além de formar um time da modalidade, a empresa de Roberto construiu uma quadra para o desenvolvimento do esporte. “Montamos uma equipe que foi campeã do Estado por vários anos, disputamos campeonato nacional, ela se chamava Roberto Som. Chegamos a ter 30 meninas treinando numa quadra que nós fizemos para isso. Então foi uma época maravilhosa’, relembrou o empresário.

O Ginásio Guanandizão estava interditado desde 2013, e foi reaberto oficialmente no dia 30 de outubro, com a partida das equipes masculinas de EMS Taubaté Funvic e Sada Cruzeiro Vôlei, também pela Supercopa de Vôlei 2020.

Com capacidade para cerca de seis mil pessoas, o local só foi liberado para receber 10% da capacidade total, seguindo protocolos rígidos de biossegurança. Ivone e Roberto estiveram presentes nas duas partidas, e afirmaram que os dois jogos foram muitos bons, “nível de seleção”.

Roberto, apaixonado por esporte, acredita e torce para que eventos como o da Supercopa aconteçam novamente na capital “É muito bom para Campo Grande, já que nós temos pouca expressão esportiva no país, veja o futebol, né. O Morenão já foi um teatro de craques e jogos importantes. E a gente precisa disso, precisa ter um centro esportivo como esse, incentivando essa geração nova a participar do esporte, que é o que realmente eleva o nível de uma país”.

Os resultados

Na disputa pelo título da Supercopa de Vôlei 2020, O EMS Taubaté Funvic levou a melhor para cima do Sada Cruzeiro, fechando em 3x2. Já no feminino, o time mineiro Dentil Praia Clube despontou e venceu o Sesc Flamengo por 3x1, fechando a temporada de grande jogos confirmados para este ano no Guanandizão.

Para 2021 a CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) já confirmou a realização da Liga das Nações em Campo Grande, no Guanandizão, trazendo para a capital as seleções masculinas de vôlei do Brasil, Itália, Alemanha e Russia. A competição seria realizada neste ano, na reinauguração do Ginásio Avelino dos Reis, mas foi cancelada devido a pandemia de covid-19.