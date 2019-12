MULHERES EMPREENDEDORAS Apenas 11% do mercado cervejeiro é feminino Cerveja artesanal ganha espaço e pode fomentar turismo em MS

24 DEZ 2019 - 09h:17 Por Beatriz Magalhães/ CBN

O Brasil é o 3º maior produtor de cervejas no mundo e vem ganhando mais espaço a cada dia. O sabor está conquistando o paladar dos brasileiros e de acordo com uma pesquisa realizada por uma startup especializada em pesquisas digitais, cerca de 65% dos consumidores de cerveja já tomaram a artesanal. Desses, 65% a consomem por apreciar o sabor e outros 45% apreciam a bebida pela cultuta artesanal.

De acordo com o 1º Censo das Cervejarias Independentes Brasileiras, que ouviu 994 empresários de todo país, 89% dos empreendedores no mercado cervejeiro são homens, ou seja, o mercado é prodominantemente masculino. Considerando os 11% do mercado que são liderados por mulheres, a CBN Campo Grande ouviu a empresária Vanessa Fortti que falou sobre os desafios que enfrenta enquanto mulher. Confira: