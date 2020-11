ELEIÇÕES 2020 Apenas 12 vereadores se reelegeram na capital PSD terá a maior bancada da Câmara Municipal nos próximos quatro anos

15 NOV 2020 - 21h:52 Por Gabi Couto/CBN

O PSD garantiu a maior bancada de vereadores para a próxima Legislatura. Dos 29 vereadores, o partido do prefeito reeleito Marquinhos Trad. terá seis parlamentares na base do Executivo. Inclusive, o PSD conseguiu eleger o vereador mais votado desta eleição, o ex-policial civil Tiago Vargas, com 6.202 votos.

Em seguida a bancada do PSDB manteve a reeleição de João Cesar Mattogroso, Professor João Rocha e Ademir Santana. Completa a chapa o novo integrante do ninho tucano na Câmara Municipal, Professor Juari.

Confira abaixo os vereadores eleitos por partido:

PSD

Tiago Vargas

Valdir Gomes

Otávio Trad

Delei Pinheiro (sub judice)

Beto Avelar.

PSDB

João César Mattogrosso

Professor Juari

Professor João Rocha

Ademir Santana

MDB

Dr Jamal

Dr. Loester

Darleng Campos.

DEM

Silvio Pitu

Professor Riverton

PTB

Willian Maksoud.

PSL

Alirio Villasanti

Podemos

Zé da Farmácia

Clodoison Pires

PT

Camila Jara

Ayrton Araujo

PP

Dr. Victor Rocha.

SD

Papy

REDE

Professor André

REPUBLICANOS

Gilmar da Cruz

Betinho