EFEITO CORONA Uso do transporte público na Capital caiu 75%, diz presidente do Consórcio Guaicurus João Rezende afirmou que somente 330 ônibus da frota estão em funcionamento

22 MAI 2020 - 13h:02 Por Thais Cintra/CBN

O transporte coletivo de Campo Grande vem passando por adequações desde o início do isolamento do social por conta da pandemia de coronavírus. De acordo com o Consórcio Guaicurus, o atendimento ao usuário campo-grandense segue uma programação que foi alinhada com a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) para adequar os serviços de transporte público.

Em entrevista ao programa CBN Campo Grande, o presidente do Consórcio Guaicurus, João Rezende, explicou que as linhas de ônibus que circulam na Capital tiveram uma redução expressiva, passando de 500 para 330 veículos, mas que isso não interfere na qualidade do serviço, já que apenas 25% dos usuários estão utilizando transporte público. “Temos um número reduzido nas linhas, mas ainda assim os passageiros conseguem usar nossos ônibus normalmente. É natural que o usuário pense nas necessidades dele e reclame. Sabemos que temos um desafio e estamos na luta para atender a demanda”, disse o gestor. Confira a entrevista: