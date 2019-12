CBN MOTORS Aplicativos ajudam a segurança nas estradas O App Eu Rodo Seguro e SOS Truck avisam os perigos do caminho

21 DEZ 2019 - 08h:40 Por Paulo Cruz/Ingrid Rocha

O aplicativo Eu Rodo Seguro pode ajudar o motorista na hora de pegar a estrada. Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Volvo, o aplicativo indica os trechos de maior perigo pelo caminho. O app está disponível para smartphones Android e Apple.

Ele pode ser usado em conjunto com aplicativos de navegação e também funciona com o GPS do carro, podendo operar em áreas sem sinal de celular. Contudo, os dados dizem respeito apenas à rodovias federais (BRs).

O Eu Rodo Seguro emite alertas sonoros quando o motorista estiver a 500 metros dos trechos de maior perigo na estrada.

Antes de iniciar a viagem, o motorista deve inserir no aplicativo sua origem e destino. Em seguida, ele aponta os trechos de risco grave e moderado. Já o SOS Truck ajuda motoristas de caminhões a encontrarem serviços pelo caminho, como oficinas, borracharias e até a peça que ele precisa para fazer um reparo.

E saiba também nesse programa o que acontece com a fusão das gigantes PSA (Peugeot/Citroën) com a FCA (Fiat Chrysler Automobile) e o que isso impacta para seus clientes.

