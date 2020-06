SAÚDE Apontado como esperança, dexametasona entre na lista de remédios contra a COVID-19 Em estudo, fármaco atuou como redutor de mortalidade entre casos graves

26 JUN 2020 - 16h:13 Por Marcus Moura/ CBN

Depois da cloroquina deixar de ser recomendada pelas autoridades em saúde, outro remédio surge como esperança na luta contra a COVID-19, o dexametasona. Inicialmente, o fármaco é apontado como possível redutor de mortalidade em casos graves da doença.

De acordo com o farmacêutico e professor da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Rogério Dias Renovato, o remédio é um corticosteroide e anti-inflamatório utilizado para o tratamento de diversas doenças, mas seu uso deve ser sempre com acompanhamento médico.

"Recentemente foram divulgados dados de um estudo britânico sobre a eficiência e eficácia do dexametasona no tratamento da Covid-19 em grupos específicos de pacientes hospitalizados com complicações respiratórias graves, fazendo uso de ventilação mecânica ou suporte de oxigênio. O dexametasona é um corticosteroide e anti-inflamatório conhecido e utilizado para tratar outras doenças, como doenças autoimunes, doenças da pele, doenças oculares e doenças respiratórias", explica Renovato.

De acordo com a publicação da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que divulgou os resultados preliminares do estudo randomizado Recovery, o remédio seria indicado para pacientes com Covid-19 sob ventilação mecânica. Em casos graves de coronavírus, o medicamento, segundo o estudo, reduziu em até um quinto a mortalidade do vírus, mas não mostrou benefícios em pessoas que não precisam de assistência respiratória. (Com Fundect)