ECONOMIA Após 3 altas consecutivas, Petrobras reduz preço da gasolina nas refinarias Diesel permanece sem alterações. Em 2020, estatal já mexeu mais de 30 vezes neste ano

15 OUT 2020 - 19h:06 Por Marcus Moura/CBN

Após uma sequência consecutiva de altas, a Petrobras reduziu o preço da gasolina nesta quinta-feira (15). A mudança passa a valer a partir de hoje e reflete as variações internacionais do mercado do petróleo. Confira: