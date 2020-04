ECONOMIA Após alta, preço do arroz e feijão começa a cair em MS Corrida aos supermercados, entressafra e diminuição na área plantada influenciaram encarecimento

29 ABR 2020 - 13h:50 Por Marcus Moura/CBN

O preço do arroz e do feijão, que são itens essenciais na mesa de todo brasileiro, subiu bastante no último mês. A CBN chegou a noticiar a alta, porém agora a expectativa do mercado é que os preços comecem a cair gradativamente. Confira: