AUMENTO Após chuvas em SP, hortifrúti deve ficar mais caro em MS Estado é responsável por grande parte dos produtos disponíveis no Ceasa-MS

12 FEV 2020 - 15h:43 Por Ingrid Rocha/CBN

Nos últimos dias São Paulo registrou chuvas fortes, que causaram grandes transtornos para a população. Vias foram interditadas e ruas alagadas. Esta situação está tendo reflexos no Mato Grosso do Sul. O estado de São Paulo representa 28,08% do total de produtos comercializados no Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul). Um carregamento que devia chegar em Campo Grande nesta quarta-feira (12), não chegou. De acordo com o presidente da Agraer, André Nogueira Borges, não devem faltar alimentos no estado, mas os preços vão subir nos próximos dias. Ouça os detalhes: