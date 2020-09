MEIO AMBIENTE Após corte de árvore emblemática, Semadur plantará 100 mudas na Praça do Rádio No sábado, acontecerá a doação de cerca de 6 mil mudas frutíferas ao lado do Paço Municipal

22 SET 2020 - 18h:17 Por Marcus Moura/CBN

Primeira árvore plantada foi um Pau-Brasil - Divulgação Após o corte de uma das árvores mais emblemáticas da Praça do Rádio por conta do mal estado de conservação, a Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano) está promovendo o plantio de 100 mudas de espécies nativas no local. A secretaria informa que quem deseja ter uma árvore frutífera em casa pode ir até o Paço Municipal. No sábado, acontecerá a doação de cerca de 6 mil mudas no sistema drive thru para evitar aglomeração. Confira: jpnews · Após corte de árvore emblemática, Semadur plantará 100 mudas na Praça do Rádio

