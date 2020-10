DOURADOS Após denúncia, DOF fecha ponto de distribuição de cigarros contrabandeados Foram apreendidos 950 pacotes de cigarros sem documentação fiscal que seriam vendidos no município

20 OUT 2020 - 06h:24 Por Lílian Rech/Ingrid Rocha

O DOF desarticulou em Dourados um depósito de cigarros contrabandeados do Paraguai. Foram apreendidos 950 pacotes de cigarros sem documentação fiscal, que seriam vendidos no município. O fechamento do ponto de distribuição foi feito após denúncias. Ouça os detalhes: