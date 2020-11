CBN CULTURAL Após lançamentos, Kleber Cavalheiro quer gravar DVD

27 NOV 2020 - 11h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

O cantor Kleber Cavalheiro aproveitou o período de pandemia do novo coronavírus para continuar investimento na carreira profissional e lançou as músicas “Beijo Triplo” e “CrossFit”. Para o futuro, o artista pretende gravar um DVD em Goiânia com participações nacionais. Confira o CBN Cultural desta sexta-feira (27):