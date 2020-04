MEIO AMBIENTE Após período de reprodução, araras canindé voltam a voar em bandos na Capital Enquanto elas voam, o fotógrafo das araras, Andre Bittar, aproveita para fazer fotos incríveis dos animais

3 ABR 2020 - 10h:38 Por Marcus Moura/CBN

Quem precisa sair de casa para ir ao trabalho já deve ter percebido a quantidade de araras voando pelo céu da cidade. O motivo? É que elas acabaram de sair do período reprodutivo e, por isso, passam a voar em bandos. O fenômeno foi observado pelo fotógrafo das araras, Andre Bittar, e quem explica o hábito das aves é a bióloga, presidente do Instituto Arara Azul e professora do programa de pós-graduação de meio ambiente e desenvolvimento regional da Uniderp, Neiva Guedes. Ouça mais na reportagem abaixo: