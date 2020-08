NOVO CORONAVÍRUS Após pico em junho, Dourados registra queda nos casos ativos Apenas 453 pacientes estão com casos ativos da covid-19 no município

11 AGO 2020 - 07h:40 Por Lílian Rech/Ingrid Rocha

Em Dourados, mais de 4.600 casos de covid-19 foram diagnosticados e somente 453 estão ativos. O município teve o pico da doença no mês de junho e foi considerado o epicentro do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul. Ouça os detalhes: