BOLETIM CORONAVÍRUS Após problemas em sistema do Ministério da Saúde, MS registra quase 2 mil casos da covid-19 Entre domingo e segunda-feira foram apenas 23 novos infectados, número decorrente da situação

8 DEZ 2020 - 12h:52 Por Marcus Moura/CBN

Depois de um problema no sistema de lançamento de dados do Ministério da Saúde, que fez com que Mato Grosso do Sul registra-se apenas 23 novos casos da covid-19 entre domingo (6) e segunda-feira (7), o Estado registrou hoje (8) 1.989 novos casos. Os dados são Boletim Coronavírus. Confira: