CLIMA Após um mês de seca, chuva volta a cair em MS Segundo meteorologia, a chuva cai até quarta-feira (23) em todas as regiões do Estado

21 SET 2020 - 15h:02 Por Isabelly Melo

A chuva, que não caia em Mato Grosso do Sul há mais de 30 dias, voltou nesta segunda-feira (21). Segundo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC/MS) o tempo deve seguir chuvoso em todas as regiões do Estado até quarta-feira (23). Com a chuva, a umidade relativa do ar varia entre 80% e 45% no Estado, com temperatura mínima prevista é de 13°C e a máxima 32°C.

Apesar de não cair em volume significativo, a chuva dos próximos três dias pode ajudar no combate aos focos de incêndio que seguem em várias regiões do Pantanal, em cidades de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

De acordo com o CEMTEC, a partir do dia 27 de setembro Mato Grosso do Sul deve ter chuvas mais significativas, especialmente nas regiões pantaneira, sudoeste e sul, onde os acumulados podem chegar à 50 milímetros.

Setembro

Segundo dados de climatologia do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o esperado de chuva para Estado durante todo o mês de setembro varia entre 55 a 150 milímetros, com os maiores acumulados de concentração nas regiões sudoeste e sul do Estado.

Mapa Portal do MS

O mapa de anomalia de precipitação prevista pelo INMET para o mês de setembro mostra que as chuvas podem se concentrar nas regiões sul e sudoeste, com previsão de acumulado de chuva ligeiramente acima da média (indicado pela coloração azul do mapa), onde o esperado para este mês para as regiões mencionadas poderá chegar a 160 milímetros após o início da primavera.

Nas demais áreas, espera-se chuva abaixo do esperado para mês, com acumulados chegando a no máximo 45 milímetros no mês, condição associada a massa de ar seco que ainda vai continuar atuando (coloração em amarelo e alaranjado do mapa).