ECONOMIA Após reabertura do comércio, arrecadação da prefeitura volta a crescer Executivo municipal chegou a arrecadar apenas R$ 300 mil por dia durante fechamento

15 ABR 2020 - 14h:29 Por Marcus Moura/CBN

Com a reabertura do comércio a Prefeitura de Campo Grande sentiu a recuperação na arrecadação de impostos no município. O patamar ainda não retornou a patamares de antes da crise, porém já é um alívio aos cofres do município. Mais detalhes no boletim abaixo: