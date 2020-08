POLÍTICA Após recorrer, Marquinhos garante reajuste salarial de 4,17% Sem o aumento autorizado, remuneração do prefeito é de R$ 20.412,42

14 AGO 2020 - 10h:26 Por Marcus Moura/CBN

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) e a vice-prefeita Adriane Lopes (Patri) conseguiram mais uma decisão favorável na Justiça ao reajuste salarial de 4,17%. A 2ª Câmara Cível do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) manteve a decisão do desembargador Nélio Stábile de permitir o aumento. Confira: