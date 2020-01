TRANSPORTE Após reunião no TCE tarifa do transporte volta a ser R$ 4,10 Vale dos funcionários irá atrasar dois dias, segundo presidente do Consórcio

20 JAN 2020 - 12h:24 Por Gabi Couto / CBN

Durante duas horas de reunião na manhã desta segunda-feira (20), no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, ficou definida a suspensão da liminar que garantia o fim do reajuste do valor da tarifa do transporte público da capital. A partir de amanhã (21), o valor da vale-transporte deve voltar a ser R$ 4,10.

O desembargador e conselheiro do TCE-MS, que foi relator do processo, Waldir Neves, explicou os motivos:



Segundo diretor presidente do Consórcio Guaicurus, João Resende, afirmou que o valor retroativo aos dias que a tarifa estava sendo cobrada a R$ 3,95 não serão cobrados. O impacto neste período será direto no atraso do pagamento do vale do salários dos motoristas das empresas.

A próxima reunião entre téccnicos do TCE, Consórcio e Prefeitura não foi divulgada.