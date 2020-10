FUTEBOL Após reunião, retorno do Estadual é confirmado para 28 de novembro Reabertura de inscrições de atletas e maior número de substituições estão entre as alterações acordadas entre os clubes e a FFMS

27 OUT 2020 - 08h:58 Por Isabelly Melo

Dirigentes dos clubes classificados para as quartas de final do Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul Série A 2020, juntamente com dirigentes da Federação de Futebol de MS (FFMS), se reuniram na última segunda-feira (26) na sede da Federação, para definirem os rumos do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2020 e do Sub-19.

Estadual Série A

Conforme já definido anteriormente, o Campeonato Sul-Mato-Grossense irá retornar em 28 de novembro na fase quartas de final.

Os confrontos serão entre Aquidauanense x Corumbaense, Águia Negra x Maracaju, Serc x Costa Rica e Operário x Comercial. Os times com melhor campanha jogam por dois empates para avançarem.

Foram definidas duas alterações do regulamento da competição: Foi reaberto o período de inscrições com número máximo de sete atletas, e o número de substituições mudou de três para cinco.

Mesmo com a liberação de 30% do público na capital, foi definido que todos os jogos serão com portões fechados, pois são diversas exigências do Ministério Público para a liberação dos estádios com presença de torcedores.

Estadual Sub-19

Já o Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-19 contará com a participação de três equipes que cumpriram o edital de convocação apresentando a documentação necessária. O atual campeão União/ABC além de Comercial e Serc. A competição será em turno único com o campeão tendo vaga na Copa São Paulo de 2021.

Representantes dos times do Sub-19

O clube campeão terá até 15 de novembro para inscrever os atletas no BID da CBF, de acordo com o regulamento da competição nacional. Os jogos serão entre 1º e 08 de novembro.

Dia 1º na capital tem Comercial x Serc no Olho do Furacão. Já no dia quatro, a Serc recebe o União/ABC e no dia oito, União/ABC x Comercial farão o dérbi que fecha a seletiva.