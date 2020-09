FUTEBOL MS Após segunda derrota, Aquidauanense é eliminado da Série D O Aquidauanense voltará a campo no dia 28 de novembro, pelo Campeonato Estadual

14 SET 2020 - 06h:38 Por Isabelly Melo

O Aquidauanense entrou em campo no domingo (13), pelo jogo de volta da Série D, contra o Real Noroeste (ES) e perdeu por 3 a 1. Com o resultado a equipe está foda da Série D deste ano.

Jogando em casa, no Estádio Noroeste, o Azulão entrou em campo precisando vencer por três gols de diferença para se classificar no tempo normal, já que tinha perdido a primeira partida por 3 a 1. Aos 18 minutos do primeiro tempo Bruno Chaves abriu o placar para o time sul-mato-grossense.

Porém, aos 44 minutos do primeiro tempo Aloísio empatou para o Real Noroeste. Em busca da virada, o técnico do Azulão, Mauro Marino, abriu o time em busca dos gols necessários, mas foi castigado com dois gols em um minuto. Aloísio aos 39 e Aílton aos 40 minutos, fecharam a conta para o Real Noroeste que fechou o agregado em 6 a 2.

O Real Noroeste vai para o grupo A5 ao lado de Vitória-ES, Águia Negra, Operário-VG, Aparecidense, Goianésia, Goiânia e União-MT. A estreia será diante do Goiânia em casa no próximo final de semana.

Já o Aquidauanense voltará a campo no dia 28 de novembro, diante do Corumbaense, no Arthur Marinho pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Estadual Série A 2020.