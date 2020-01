CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL Após seis anos, Maracaju volta a disputar a Série A O primeiro jogo da equipe será contra o Corumbaense, no dia 26 de janeiro

8 JAN 2020 - 09h:26 Por Isabelly Melo

Após seis temporadas fora do Campeonato Estadual de Futebol Série A o Maracaju Atlético Clube está de volta a Série A. Rebaixado em 2014, quando perdeu o jogo contra o Novoperário no Morenão por 6 a 0, o time volta a disputa com time mesclado.

Inicialmente, de acordo o Presidente José Damaceno, a equipe seria montada apenas por jogadores considerados ‘pratas da casa’ que disputaram a Série B, porém, segundo o Gerente de Futebol João Rocha, apenas seis ou sete atletas irão permanecer no grupo, e outros jogadores devem chegar até quinta-feira (09).

A estreia do Maracaju no Estadual Série A 2020 será no dia 26 de janeiro, contra o Corumbaense, no Estádio Arthur Marinho. De acordo a tabela, os quatro primeiros jogos serão fora de casa. Após o Corumbaense, o MAC terá pela frente Comercial, Costa Rica e Pontaporanense, sendo que só passa a jogar em casa, no Estádio Loucão, no dia 22 de fevereiro, contra o Cena. A partir daí, todos os jogos do Maracaju serão em casa, até o fim da 1ª fase.

Apesar de já aguardar por jogos em casa, de acordo com o Ministério Público Estadual, o Estádio Loucão ainda precisa de reformas na parte de acessibilidade. Na Série B, a equipe jogou com portões fechados no jogo de acesso contra o Cena, e na final contra o Pontaporanense, por conta da falta de laudos.

Comando Técnico

Thiago Macarrão, ex-volante do clube e que segue na equipe desde 2018, será o técnico do Maracaju. Macarrão tem moral com a equipe da terra da linguiça, após conquistar o título da Série B em 2004 e dois vices em 2010 e 2019.

História

O vice da Série B em 2010 foi dramático pois para chegar à decisão contra o Ponta Porã, o time eliminou o Operário em pleno Morenão. Vitória por 1 a 0 garantiu o acesso. Logo no retorno, o clube teve a melhor campanha em 2011, quando caiu nas quartas de final para o Naviraiense, após pênalti perdido de Campanário. Naquela temporada, o MAC derrubou a invencibilidade o Cene, futuro campeão.

Jogando em casa o Maracaju venceu além do Cene, o Operário, equipe que ocupou a vaga do Costa Rica e empatou com o Comercial.