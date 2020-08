CONSUMO Após semanas de altas, preços dos combustíveis ficam estáveis, revela ANP Levantamento da CBN Campo Grande mostra que MS tem a 6° gasolina mais cara do Brasil

10 AGO 2020 - 19h:31 Por Marcus Moura/CBN

Após semanas de alta, os preços dos combustíveis em Campo Grande ficaram estáveis nos últimos 15 dias, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Entre os estados brasileiros, Mato Grosso do Sul tem a 6° gasolina mais cara do país. Confira:

Tabela de preços entre Estados