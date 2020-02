FUTEBOL MS Após última rodada Águia Negra volta a liderança do Estadual O atual campeão estadual venceu o Corumbaense por 2 a 1 no domingo (09)

10 FEV 2020 - 08h:08 Por Isabelly Melo

No último sábado (08), Cena e Pontaporanense empataram sem gols no Estádio Andradão em jogo isolado da 4ª rodada do Sul-Mato-Grossense. Foi o primeiro 0 a 0 do Estadual 2020.

Com o empate, diante de 400 torcedores, as duas equipes seguiram sem vencer, sendo que o Leão deixou momentaneamente o Z-2 com dois pontos, e a Águia da fronteira conquistou o primeiro ponto.

Seguindo com os jogos da 4ª rodada, no domingo (09) foram marcados 17 gols. E um novo time assumiu a ponta da tabela.

No Estádio Morenão Aquidauanense abriu 2 a 0 diante do Operário, com gols de Kéverson e Agnaldo. Mas no segundo tempo o Galo conseguiu o empate com gols de Jaime (contra) e Rychely no finalzinho da etapa final. As duas equipes somam quatro pontos, sendo que o Azulão tem um jogo a menos.

Já no Estádio da Serc, em Chapadão do Sul, a equipe da casa empatou em 1 a 1 com o Comercial. Luciano abriu o placar para o tricolor, enquanto Thiago empatou para o colorado. As duas equipes também tem quatro pontos.

Em outra partida da rodada, Costa Rica empatou com o Maracaju por 4 a 4 e perdeu a liderança. Marcos Tulio abriu o placar para o Azulão da Marechal, enquanto Mohamed empatou para a Cobra do Norte, Douglas fez 2 a 1 para o MAC e então Coruja (2x) e Felipe fizeram 4 a 2 para o CREC na etapa inicial. No segundo tempo, o Maracaju buscou o empate com mais dois gols de Douglas. O Costa Rica é vice-líder com sete pontos contra quatro do Maracaju.

E no jogo que fechou a rodada, o Águia Negra venceu de virada o Corumbaense por 2 a 1 e reassumiu a ponta da competição de maneira isolada. Jéferson Tanque abriu o placar para o Corumbaense, enquanto Preto, duas vezes, virou para o rubro-negro de Rio Brilhante. Com o resultado o Águia chegou a nove pontos e manteve 100% de aproveitamento.

Já o Corumbaense termina a rodada na zona de rebaixamento com apenas um ponto ao lado da Pontaporanense.

1°: Águia Negra – 9 pontos

2°: Costa Rica – 7 pontos

3°: Operário – 4 pontos

4°: Aquidauanense – 4 pontos

5°: Maracaju – 4 pontos

6°: Comercial – 4 pontos

7°: Serc/Chapadão – 4 pontos

8°: Cena – 2 pontos

9°: Corumbaense – 1 ponto

10°: Pontaporanense – 1 ponto