Apreensão de drogas cresceu 77% durante pandemia Mato Grosso do Sul é o líder do ranking nacional de apreensão em drogas no primeiro semestre de 2020

31 JUL 2020 - 12h:39 Por Ginez Cesar/Isabelly Melo

Mato Grosso do Sul é o líder do ranking nacional de apreensão em drogas no primeiro semestre de 2020 - Foto: Divulgação Nos últimos seis meses, a quantidade de entorpecentes apreendidos no Estado chega a 300 toneladas e esse número coloca o estado como o primeiro do ranking nacional em apreensões no primeiro semestre. O crescimento no volume de apreensões é de 77% se comparado com o mesmo período do ano passado. Em entrevista à rádio CBN nesta sexta-feira (31), o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, disse que os investimentos em estrutura e os acordos de cooperação de inteligência com os países vizinhos tem ampliado o sucesso das operações policiais. Videira destacou ainda sobre os recursos federais que o Estado recebeu. São R$ 40 milhões já recebidos do Plano Nacional de Segurança Pública e outros R$ 40 milhões que ainda serão disponibilizados. Acompanhe a entrevista.

