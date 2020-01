COMBATE Apreensão de drogas pelo DOF em 2019 supera anos anteriores

3 JAN 2020 - 09h:21 Por Luis Vilela com assessoria DOF

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira), responsável pelo policiamento ostensivo e pela repressão imediata aos crimes transfronteiriços nos 51 municípios do Estado de Mato Grosso do Sul que compõem a linha e faixa de fronteira, atingiu mais de 106 toneladas de maconha apreendidas, o maior volume de drogas em todos os seus 32 anos de existência.

Segundo a corporação, números de apreensões refletem a efetiva presença do DOF na região de Fronteira do Brasil com o Paraguai e Bolívia, foram os mais de 130 veículos recuperados, produtos de roubos e furtos; mais de 810 veículos apreendidos com entorpecentes, contrabando/descaminho e demais crimes; mais de 60 armas de fogo; mais de 1.250 munições (vários calibres); 609 pessoas conduzidas ao Sistema Prisional, sendo 58 com Mandados de Prisão; 329 presas por Tráfico de Drogas; 176 por outros crimes; 46 menores apreendidos; e, mais de 170 mil reais em notas falsas.

As apreensões de Contrabando e Descaminho somaram mais de 625 veículos apreendidos; mais de 338 mil pacotes de cigarros; mais de 1.260 pneus; mais de uma tonelada de agrotóxicos, mais de US 702.000 (setecentos e dois mil dólares) em eletrônicos, mais de duas toneladas de brinquedos e mais de 11 toneladas de confecções.

O DOF contabilizou mais de 1300 atendimentos em propriedades rurais além da suplementação do policiamento urbano nos 51 municípios que fazem parte da linha e faixa de fronteira, trazendo um aumento efetivo da sensação de segurança da população transfronteiriça, como foi o caso da desarticulação de uma das mais violentas quadrilhas de roubo a instituições financeiras e veículos de transporte de valores, ocorrido em conjunto com as demais forças de segurança pública do Estado, na cidade de Coronel Sapucaia, em novembro de 2019.

O Diretor do DOF, Coronel PM Marcos Paulo, acredita que o comprometimento do Policial Militar integrante do Departamento, aliado à otimização dos meios, trabalho de inteligência e ação integrada das Forças de Segurança Pública graças a ações positivas tanto do COISED (Conselho Institucional de Segurança de Dourados) como da Operação Hórus, da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública foram fatores determinantes para o alcance dos resultados.

“O DOF é composto exclusivamente por Policiais Militares, acredito que as ações do efetivo contribuíram decisivamente para que a PMMS atingisse a marca de quase 300 toneladas de entorpecentes apreendidas em um único ano”, enfatizou o Diretor.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e a ligação será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.