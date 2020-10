VIAGEM DE SABORES Aprenda a fazer um Frango Tropical Um frango que, muito bem temperado, é depois cozido com suco de laranja e assado com abacaxi

20 OUT 2020 - 17h:19 Por Paulo Machado/Giovanna Dauzacker

No último domingo tive o prazer de almoçar na casa da minha avó Lacy. Ela me chamou pra comer uma receita que costumava servir em sua antiga casa.

Residência que, na época que meu avô, o Totonho, ainda era vivo, recebia sempre muitas visitas. Principalmente para o almoço dominical. Muitas delícias eram feitas pra aquelas ocasiões e certamente o frango tropical era uma das receitas mais celebradas.

Trata-se de um frango que, muito bem temperado é depois cozido com suco de laranja e assado com abacaxi.

Gostou?! Então se liga na receita...

Frango Tropical:

Ingredientes:

1 frango inteiro cortado nas juntas

Pimenta-do-reino a gosto

Sal a gosto

Suco de 1 laranja

1 abacaxi

1 cebola picada

Azeite de oliva p/ refogar

2 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 lata de creme de leite

Salsinha picada

Manteiga para untar

Modo:

Tempere as partes do frango com pimenta-do-reino, sal e o suco de laranja. Reserve por 1 hora.

Corte o abacaxi em rodelas finas, tirando o centro.

Refogue o frango no azeite com a cebola picada, até dourar por igual. Reserve as partes.

Na mesma panela faça um molho, com o residual de caldo que sobrou, derretendo a manteiga e juntando a farinha, mexendo sem parar até dourar. Mexa sem parar até encorpar e retire do fogo, acrescente o creme de leite e a salsinha, misture bem.

Unte uma fôrma refratária com manteiga. Alterne camadas de abacaxi, frango e molho, começando e acabando com o abacaxi.

Coloque pedacinhos de manteiga sobre as últimas rodelas de abacaxi.

Leve ao forno preaquecido por aproximadamente 15 minutos.

Sugestão: sirva acompanhado de arroz branco.

Em tempo, a receita que ensinei hoje foi tema de um quiz nos meus stories do Instagram: @chefpaulomachado . A maioria do público escolheu esta receita pra eu passar a vocês nesta terça.

Apure os sentidos e bom apetite.