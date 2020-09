VIAGEM DE SABORES Aprenda a fazer um peixe de rio assado O tempero é básico, com sal, pimenta, colorau e um meio ácido, como limão ou vinagre

8 SET 2020 - 09h:56 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Os peixes de escama no Pantanal e em Bonito são, geralmente, limpos e consumidos sobre brasas, cortados ao meio, como se fossem um livro aberto. O tempero é básico, com sal, pimenta, colorau e um meio ácido, como limão ou vinagre. Sempre opto pelo simples: um peixe fresco deve, a meu ver, ser temperado com um mínimo de elementos.

Desossado ou com espinhas, assado na brasa ele fica mais gostoso, assim como comiam nossos indígenas ancestrais. Um pacu bem gordo, uma Piraputanga ou um Matrinchã são mais genuínos se preservados seus sabores originais. A receita a seguir retirei do meu livro, cozinha pantaneira que em breve chegará às nossas livrarias. Para fazer a Piraputanga assada:

Ingredientes:

4 piraputangas médias limpas (sem a barrigada, ou seja, os miúdos)

cortadas ao meio (cerca de 250 g cada uma)

2 dentes de alho amassados

suco de 1 limão

1 colher de sopa de colorau

1 cebola cortada em rodelas

sal e pimenta-do-reino a gosto

azeite a gosto

Modo de preparar:

Misture os temperos (alho, colorau, limão, sal e pimenta) e passe na piraputanga limpa. Deixe marinar por cerca de 30 minutos. Numa assadeira grande, unte com azeite e distribua as rodelas de cebola.

Disponha os peixes sobre a cebola e leve ao forno preaquecido (180 ºC). Asse por 30 minutos. Retire do forno e sirva com as rodelas de cebola, que ficaram levemente coradas, por cima. Um ótimo apetite, e até a próxima Coluna Viagem de Sabores!