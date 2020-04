VIAGEM DE SABORES Aprenda a fazer uma moqueca vegana com o chef Paulo Machado A receita reforça o conceito da utilização integral dos alimentos e da valorização de produtos locais

30 ABR 2020 - 10h:58 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

O alimento moderno está deslocado, ou seja, desconectado de seu enraizamento geográfico e das dificuldades climáticas que lhe eram tradicionalmente associadas. E em épocas de pandemia os alimentos continuam a viajar de um país pra outro em viagens consideráveis.

Isso nos dá a reflexão de que os humanos nunca foram tão ameaçados e dependentes da natureza de outras espécies como agora e, ao mesmo tempo, estamos a perceber que a qualidade e funcionalidade do produto local é muito mais valiosa e eficaz.

Em treinamentos de cozinha que o Instituto Paulo Machado dá periodicamente visamos reforçar o conceito da utilização integral dos alimentos e da valorização de produtos locais, dando enfoque aos ingredientes produzidos na própria localidade. Veja esta receita de moqueca vegana:

Ingredientes

200 gr de Batata Doce cozida em rodelas c/ casca

2 berinjelas picadas em cubos médios

5 maxixes

3 cebolas picadas

4 tomates, sem pele e sem sementes, picados

1 colher de sopa de gengibre picado

2 dentes de alho picados

1 pimenta dedo-de-moça picada

50 g de jurubeba cozida

1/2 maço de salsinha picada

1/2 maço de coentro picado

colorau a gosto

azeite de oliva a gosto

400 ml de leite de coco

100 ml de suco de limão

1 pimentão amarelo em rodelas

sal a gosto

Modo de preparar

Em uma panela de barro, refogue a cebola e o tomate em azeite de oliva e colorau, formando uma cama.

Em uma vasilha, misture as rodelas de batata doce já previamente cozidas, aos demais ingredientes (exceto o leite de coco e o pimentão).

Transfira essa mistura para a panela de barro e finalize com o leite de coco e os pimentões em rodelas. Tampe e cozinhe até ferver e os pimentões estarem cozidos (cerca de 12 minutos). A moqueca pode vir servida dentro de uma abóbora moranga previamente cozida e que também fica deliciosa.

Sirva com arroz branco ou uma farofinha

Rendimento: 6 pessoas