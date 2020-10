VIAGEM DE SABORES Aprenda a fazer uma torta de cogumelos Você vai montar a receita em três partes: massa, recheio e cobertura

13 OUT 2020 - 09h:08 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Os cogumelos estão em alta, seja pelo valor nutricional, fontes de proteína muito boas ou por seu sabor marcante e que aguça o paladar. As variedades encontradas no mercado também são algo cada vez mais comum do que antigamente onde só tínhamos a disposição o champignon de Paris em conserva.

Bem, para receita de hoje vou ensinar a tortinha de cogumelos, fácil e descomplicada, aprendi com a Chef Arlete Zbonik do Spa Lapinha no Paraná. Você vai montar a receita em três partes: massa, recheio e cobertura.

Para a massa:

1 xic. de chá de farinha de trigo

1 xic. de chá de farinha de trigo integral

3 Col. de sopa de manteiga sem sal

Água gelada pra dar ponto a massa

Preparo:

Misture tudo fazendo uma farofinha e depois mexa até a massa ficar homogênea, dê o ponto c/ água, reserve na geladeira por algumas horas. Depois abra a massa numa forma p/ então colocar recheio e cobertura e levar ao forno por 20 minutos.

Para o recheio:

1 xic. de chá de cogumelos shitake picados

1 xíc. de cogumelo Paris picado

1 cebola picada

1 dente de alho amassado

1 pitada de sal e pimenta em pó a gosto

Ervas frescas a gosto

Preparo:

Refogue os cogumelos numa panela antiaderente, sem mexer muito pra não perder tanto volume, adicione a cebola e o alho e refogue, em seguida acerte o sal, pimenta e adicione as ervas frescas. Coloque todo o recheio sobre a massa.

Para a cobertura:

1 ovo

3 colheres de requeijão cremoso

Preparo:

Bata bem o ovo, misture ao requeijão e coloque sobre o recheio de cogumelos da tortinha. Lembre-se de colocar tudo sobre a massa e levar ao forno até dourar como mencionado acima. Apure os sentidos e bom apetite!