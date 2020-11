VIAGEM DE SABORES Aprenda a Paella Tapajônica, inspirada nos sabores da Amazônia Acabei de chegar de uma experiência com muito sabor Amazônico, em Alter do Chão, no Pará

5 NOV 2020 - 09h:48 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Olá ouvintes da CBN Campo Grande! Acabei de chegar de uma experiência com muito sabor Amazônico, foi em Alter do Chão, no Pará. Lá tive a chance de cozinhar pra um grupo muito bacana que sai destemido pelos rincões do Brasil, em suas camionetas, em busca de aventura, cultura brasileira e muito divertimento. São os Estradeiros do Guaporé, de Mato Grosso.

Para eles preparei o prato criativo que inventei a seguir: Paella Tapajônica - Estradeiros do Guaporé

Ingredientes:

2,5 Kg de pirarucu

250 g de pirarucu seco, dessalgado

500 g de linguiça toscana

400 g de camarão seco pequeno limpo dessalgado

2,5 kg de arroz agulhinha

250 ml de azeite de oliva

200 ml de azeite de dendê

2 cabeças de alho socados no pilão

10 cebolas rochas e brancas, picadas

10 tomates cortados em quatro sem sementes

Coentro, jambu e cebolinha picados a gosto

Açafrão da terra e cominho em pó a gosto

50 g de gengibre picado

100 ml de extrato de tomate

Pimenta de cheiro e cumari a gosto

10 maxixes cortado em 4

10 quiabos cortados ao meio e fritos

5 bananas da terra verde em rodelas fritas por imersão

Suco de dois limões

Sal, quanto baste, se necessário

Para o fundo (caldo):

2 L de Tucupi

2 L de caldo de fungi secci previamente hidratado em água

100 ml de suco de cupuaçu

Modo:

Asse as postas de pirarucu temperadas c/ sal, tucupi, pimenta cumari e suco de limão, reserve. Num tacho grande refogue no azeite de oliva e dendê: a linguiça e a cebola, em seguida adicione: alho, maxixe, extrato de tomate, tomates, pirarucu seco desfiado e o camarão, coentro, cebolinha, jambu, fungi picado, pimenta de cheiro, açafrão da terra e cominho.

Refogue bem, adicione o arroz, e depois cozinhe com o fundo (caldo). Quando estiver pronto decore com os chips de banana da terra, o quiabo frito e as postas de pirarucu. Serve 20 pessoas.