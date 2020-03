VOCÊ APRENDE AGORA Aprender inglês estudando dez minutos por dia é possível, destaca professor Felipe Dib é um dos criadores do projeto e já lecionou mais de 36 milhões de aula

11 MAR 2020 - 14h:18 Por Ingrid Rocha/CBN

É possível aprender inglês estudando 10 minutos por dia? Segundo o professor e um dos idealizadores do curso de inglês e liderança online, Felipe Dib, é possível sim. Em entrevista à CBN Campo Grande, o professor explicou sobre o método utilizado no curso, que vai ensinando o aluno passo a passo a língua inglesa. Felipe Dib ainda destacou que o curso está sendo oferecido para as escolas públicas de Mato Grosso do Sul. Confira a entrevista: