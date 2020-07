AGRONEGÓCIO Aprosoja MS aumenta previsão de produtividade da safrinha de milho Produtores devem colher cerca de 76 sacas por hectare no Estado

23 JUL 2020 - 15h:14 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

A colheita da safrinha 2020 de milho teve início na semana passada em Mato Grosso do Sul e está com cerca de 5% da área colhida. O atraso com relação à temporada anterior é de 38 pontos percentuais, tendo em vista que, há um ano, 43,6% do cereal já estava colhido no Estado.

A demora para os agricultores começarem a colher se deu em razão dos impactos da estiagem, que atrasou o início da safra de soja, e, consequentemente, do milho.

Mas, segundo o presidente da Associação dos Produtores da Soja e do Milho do Estado (Aprosoja), André Dobashi, com menos intensidade de chuva e frio em maio e junho, a expectativa é de que a produtividade média aumente de 72sc/ha para 76sc/ha.

Saiba mais: