FUTEBOL MS Aquidauanense assume a vice liderança, enquanto o Águia amplia a vantagem Agora a equipe de Rio Brilhante soma 16 pontos, cinco a mais que o 2º colocado

2 MAR 2020 - 08h:15 Por Isabelly Melo

No sábado (29), dois jogos abriram a 7ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol de 2020. No Estádio Loucão, em Maracaju, o time da casa perdeu para o Operário por 1 a 0. Ainda no sábado o Águia Negra confirmou a série de jogos positivos, mais uma vitória, dessa vez para cima do Cena por 2 a 0.

No domingo (01), três jogos fecharam a sétima rodada. No Estádio Arthur Marinho com gol de pênalti na reta final o Corumbaense venceu o Comercial por 1 a 0. Willian aos 47 da etapa final, fez o gol do jogo. Com a vitória o carijó chega aos oito pontos e deixa o colorado com sete.

Já no Aral Moreira, em Ponta Porã, a Pontaporanense perdeu para a Serc por 2 a 0. Kanu e Gabriel fizeram os gols do jogo na etapa final, deixando a Serc com 10 pontos. A Pontaporanense segue na zona de rebaixamento com apenas quatro pontos.

Já no Estádio Laertão, em Costa Rica, em duelo que valia a vice-liderança, o Costa Rica perdeu do Aquidauanense de virada por 3 a 1, chegando ao quarto jogo sem vitória. Mohamed abriu o placar para a cobra do norte e Mauro empatou ainda na etapa inicial. No 2º tempo, Agnaldo e Beleu de pênalti viraram para o azulão que chega aos 11 pontos e deixa o Costa Rica com oito.

No momento, os confrontos das quartas de final marcam o encontro entre Águia Negra x Maracaju, Aquidauanense x Comercial, Operário x Corumbaense e Serc x Costa Rica.

Tabela de classificação:

1º Águia Negra – 16Pts

2º Aquidauanense – 11Pts

3º Operário – 10Pts (3SG)

4º Serc – 10Pts (2SG)

5º Costa Rica – 08Pts (0SG) (11GP)

6º Corumbaense – 08Pts (0SG) (5GP)

7º Comercial – 07Pts (-1SG)

8º Maracaju – 07Pts (-2SG)

9º Pontaporanense – 04Pts

10º Cena – 02Pts