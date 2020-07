FUTEBOL Aquidauanense e Águia Negra tem confrontos definidos pela Série D Na fase de grupos as equipes jogam em turno e returno e os quatro primeiros avançam

14 JUL 2020 - 13h:21 Por Isabelly Melo

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na última quinta-feira (09), a tabela detalhada e atualizada do Campeonato Brasileiro da Série D. Aquidauanense e Águia Negra já sabem quando entrarão em campo.

O Aquidauanense irá jogar a fase eliminatória pré-grupos nos dias 05 e 12 de setembro. O azulão encara o Real Noroeste-ES primeiro fora de casa depois no Mato Grosso do Sul no sistema de mata-mata.

Já o Águia Negra entra em campo dia 19 de setembro contra o União em Rondonópolis. O primeiro jogo em casa será dia 27 contra o Aquidauanense ou Real Noroeste.

Na fase de grupos as equipes jogam em turno e returno e os quatro primeiros avançam para o mata-mata.

*Informações FFMS