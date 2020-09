SÉRIE D Aquidauanense perde jogo de ida e se complica no Brasileirão Equipe de MS perdeu por 3x1 para o Real Noroeste no último domingo (06)

8 SET 2020 - 09h:04 Por Isabelly Melo

No último domingo (06), o Aquidauanense entrou em campo, pela primeira vez na história do Clube, para um jogo de Campeonato Brasileiro. Jogando em Águia Branca (ES), o azulão perdeu do Real Noroeste por 3 a 1.

Kayo César abriu o placar para o azulão no primeiro chute a gol do time pantaneiro no jogo aos 26 minutos. O time capixaba empatou com Endrick que marcou contra aos 31 minutos. O azulão ainda teve gol anulado por impedimento em lance duvidoso pouco depois de levar o empate.

Na volta para a etapa final, os capixabas voltaram melhor e poderiam virar a partida em penalidade desperdiçada por Aloísio que mandou na trave aos 11 minutos. Mas aos 26 veio a virada com outro gol contra. Rodrigo tirou mal e mandou para as próprias redes. Peixoto aos 32, deu números finais a partida.

O jogo de volta será no próximo domingo (13), às 15h, no Estádio Noroeste. O Aquidauanense precisa vencer por três gols de diferença para se classificar. Em caso de vitória por dois gols, o Azulão leva a decisão para os pênaltis.

Já o time capixaba poderá perder por até um gol de diferença que irá para o grupo 5 com Águia Negra, Aparecidense, Goianésia, Goiânia, Vitória, Operário-VG e Sinop.

*Informações FFMS