MEIO AMBIENTE Primeiras penugens de Arara-canindé começam a aparecer Segundo médico veterinário, o tempo de recuperação da ave que teve penas arrancadas pode durar mais de um ano

9 OUT 2020 - 10h:55 Por Thais Cintra/ CBN

Com as primeiras penas surgindo depois de dois meses, a Arara-canindé encontrada na região de Nioaque, segue internada no CRAS (Centro de Reabilitação de Animais). A Polícia Militar Ambiental encontrou o animal dentro de uma caixa de papelão, depois de receber denúncia anônima em agosto deste ano.

A ave se recupera aos poucos devido à gravidade dos ferimentos. Segundo o médico veterinário Lucas Cazati, responsável pelos atendimentos de diversas espécies do CRAS, 17 animais silvestres entre araras e até onça parda, foram resgatados nos incêndios florestais que atingem o cerrado e Pantanal.

Desde o início das queimadas, cerca de 2.842.000 hectares do bioma foram queimados. Esse número corresponde a 18,66% do Pantanal que, segundo o IBGE, ocupa 15.169.200 hectares — ou seja, 1,78% do território nacional.