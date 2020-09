MEIO AMBIENTE Araras azuis podem voltar para a lista de animais em risco de extinção com incêndios no Pantanal Presidente do Instituto Arara Azul, Neiva Guedes, explica como o fogo vem atingindo a população de araras ao longo dos anos

21 SET 2020 - 16h:28 Por Marcus Moura/CBN

Fogo já destruiu cerca de 92% do maior santuário de araras azuis em Mato Grosso - Luciano Candisani Fora da lista dos animais em risco de extinção desde dezembro de 2014, a arara azul pode voltar a integrar o triste grupo de espécies que podem desaparecer da natureza por conta dos incêndios que consomem o bioma pantaneiro. Destavada pelo fogo, a fazenda São Francisco do Perigara, no pantanal mato-grossense, é considerada o maior refúgio das araras azuis em todo mundo, e segundo a bióloga e presidente do Instituto arara azul, Neiva Guedes, já sofre com a destruição causada pelas chamas desde o ano passado. Confira: jpnews · Araras azuis podem voltar para a lista de animais em risco de extinção com incêndios no Pantanal

