DIA DA ÁRVORE Áreas arborizadas podem ter até 5ºC a menos que as não arborizadas, apontam pesquisas Engenheiro ambiental destacou que Campo Grande ainda tem que evoluir em relação a qualidade da arborização

21 SET 2020 - 11h:40 Por Ingrid Rocha/CBN

O calor e a baixa umidade do ar foram alguns dos temas mais falados nas últimas semanas em Campo Grande. A capital ficou até mesmo em alerta vermelho recentemente, devido à baixa umidade relativa do ar. A chuva não chegava de forma significativa em Mato Grosso do Sul desde o dia 23 agosto. Já para os próximos dias, a previsão é de mudança no tempo também na capital como em outros municípios do estado. Mas o que poderia ajudar a tornar o clima mais agradável futuramente? As árvores. Segundo o engenheiro ambiental Fernando Garayo, existem pesquisas que mostram que as áreas que são arborizadas têm até 5ºC a menos que as áreas que não são.

Campo Grande entrou na lista das 59 cidades mais arborizadas do mundo, mas para o engenheiro ambiental, a capital ainda precisa evoluir em relação a qualidade da arborização e apontou um guia que pode ajudar quem tem vontade de plantar uma árvore. Ouça os detalhes na reportagem:

No Brasil, a árvore mais utilizada para produção de papel é o eucalipto. A produção utiliza plantios florestais, o que poupa as florestas nativas. Em um mundo cada vez mais tecnológico, o uso do papel pode diminuir? Em entrevista à CBN Campo Grande, o membro do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, Luís Lamb, explicou sobre a influência da pandemia nesta possível mudança do impresso para o digital e em como as tecnologias estão se tornando cada vez mais seguras: Confira: