SAÚDE Armadilhas são montadas para medir presença do Aedes aegypti Ovitrampas, como são chamadas, serão montadas nas sete regições da Capital

10 JAN 2020 - 17h:11 Por Beatriz Magalhães/CBN

Até o primeiro semestre deste ano as sete regiões urbanas de Campo Grande devem receber armadilhas que servirão para medir a presença do mosquito Aedes aegypti e consequentemente, auxiliar nas ações de controle.

As ovitrampas simulam o ambiente perfeito para a procriação do Aedes aegypti: um vaso de planta preto é preenchido com água, que fica parada, atraindo o mosquito.

Durante todo o ano de 2019 foram registrados 39.417 casos notificados de dengue em Campo Grande, sendo 19.647 confirmados e oito óbitos.

Até o dia 08 de janeiro deste ano já foram notificados 59 casos de dengue e 1 de zika na Capital.