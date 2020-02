VIVA CASA CBN Arquiteto paulistano especialista em restaurantes assina projeto na Capital Profissional esteve em Campo Grande fazendo visitas técnicas em dois estabelecimentos que receberão seus projetos

29 FEV 2020 - 10h:42 Por Redação

O arquiteto Herbert Holderf, do escritório 134 Office, tem todo seu trabalho focado em empreendimentos de gastronomia. Ele assina projetos importantes em São Paulo, como a Casa do Porco no centro da capital paulista e o internacional Nobu, na Vila Nova Conceição, entre outros. Essa semana o profissional esteve em Campo Grande fazendo visitas técnicas em dois estabelecimentos que receberão projetos seus.

Um deles é uma revitalização do Território do Vinho, na Euclides da Cunha e o outro é um novo restaurante do empresário Henrique Fracalanza que deverá ser inaugurado no segundo semestre deste ano. O Viva Casa deste sábado, (29) foi um bate papo sobre arquitetura e gastronomia.

Confira: