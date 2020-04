VIVA CASA CBN Arquitetos se unem a médicos para erguer hospitais de campanha Ampliar a oferta de leitos é uma necessidade atendida pela arquitetura efêmera

25 ABR 2020 - 10h:33 Por Redação

O segmento da arquitetura acostumado a projetar feiras, congressos e eventos tem sido a grande ferramenta da área da saúde. A arquitetura efêmera entrou em cena com tudo para proporcionar a ampliação da capacidade de atendimento médico de forma urgente, com a construção de hospitais de campanha. O Viva Casa entrevistou o diretor médico da Cassems em Campo Grande, Marcos Bonilha para saber como foi essa interação e também com o arquiteto Márcio Cruz, um dos profissionais envolvidos em projetar e erguer as estruturas, tanto na Capital, como também em cidades do interior.

A jornalista, Luciane Mamoré entrevistou também a arquiteta Denise Dermidjian, diretora regional da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar sobre os aprendizados que a pandemia traz para a categoria de profissionais especializados em construir estruturas permanentes para a saúde.

O programa trouxe ainda as ações de solidariedade desenvolvidas por instituições e empresas como a Energisa que se juntou ao Senai, a Fiems e a Semagro – Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, para ações de apoio à saúde no enfrentamento à pandemia. A entrevista foi com o diretor presidente da Energisa em Mato Grosso do Sul, Marcelo Vinhaes. Outra iniciativa é a do “Amigos do Coração” que, através do número (67) 99663. 9772, está recolhendo donativos para a Clínica da Alma, que recolheu em Campo Grande, mais de 300 pessoas em condição de rua.

Ouça o Viva Casa CBN deste sábado (25):