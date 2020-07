VIVA CASA CBN Arquitetos iniciam projeto para proposta de restauro da Igreja São Benedito A igrejinha da comunidade da tia Eva, como é conhecida, é tombada como patrimônio histórico

18 JUL 2020 - 10h:11 Por Redação

O Viva Casa CBN deste sábado (18), tratou sobre patrimônio histórico. Um grupo de arquitetos está iniciando o trabalho para a elaboração de projeto de restauro da Igreja São Benedito. O coordenador, o arquiteto Eduardo Mello, mestre em restauro e conservação foi um dos entrevistados do programa e falou que a proposta tem o financiamento do Fundo Municipal de Investimento à Cultura e deve executar em 180 dias toda a identificação, o diagnóstico e a proposta de intervenção na igreja e seu entorno.

O programa teve também a participação do arquiteto e historiador, João Henrique dos Santos, mestre em conservação que estará à frente do primeiro passo do projeto que é uma oficinal de co-criação que vai envolver toda a comunidade. A dupla falou sobre as fases do projeto e todos os desafios, ampliados com a necessidade de distanciamento social.

