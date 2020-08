VIVA CASA CBN Arquitetura minimalista: uma estética que prioriza o essencial O desafio de projetar oferecendo funcionalidade e beleza com o mínimo de recurso

1 AGO 2020 - 09h:20 Por Redação

O minimalismo nasceu como um movimento artístico, na década de 1950, encontrou uma forte expressão nas artes visuais, mas também na literatura, na música e na tecnologia. O estilo acabou transbordando e se transformando em um estilo de vida que abraça também a arquitetura.

No Viva Casa deste sábado (1) a jornalista Luciane Mamoré conversa com a arquiteta Silvia Vieira que dedica todo seu trabalho ao estilo minimalista. A profissional conta como decidiu se especializar em minimalismo e como vem discutindo este conceito com seus clientes e como faz para agregar aconchego e memória afetiva sem carregar em excessos e seguir fiel ao estilo.

