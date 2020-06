TENDÊNCIA DE MERCADO Arquivoteca destaca oportunidades para gestão de informação Empresa de Mato Grosso do Sul atua em todo Brasil organizando informação e conte

4 JUN 2020 - 12h:27 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

A Arquivoteca está no mercado há 18 anos e oferece o serviço de gestão de informação e conteúdo para empresas de todo Brasil. Com sede em Campo Grande, a empresa também tem uma unidade em Mato Grosso e atua ajudando outros empreendimentos a fazer a chamada "convergência digital". Gilson França, CEO da Arquivoteca falou sobre a evlução deste segmento, que está em constante evolução. "Temos muitas demandas nesse momento de pandemia e também grandes oportunidades. As empresas têm que aproveitar a crise para revisar e ajustar seus processos", apontou e empresário. Confira a entrevista.