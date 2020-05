BALANÇO Arrecadação: MS deve perder R$ 100 milhões em maio, diz Azambuja Em entrevista, o governador ressaltou a importância do socorro financeiro do Governo Federal

21 MAI 2020 - 13h:43 Por Marcus Moura/CBN

O impacto da crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus deve causar uma perda de R$ 100 milhões na arrecadação no mês de maio e cerca de R$ 900 milhões no ano. Confira: