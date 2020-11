SAÚDE Arritmia do coração provoca a morte de 320 mil brasileiros por ano Arritmia cardíaca é uma condição caracterizada pela falta de ritmo nos batimentos do coração

12 NOV 2020 - 12h:12 Por Ginez Cesar/Isabelly Melo

Hoje, dia 12 de novembro, é Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, data para lembrar e alertar a população leiga e profissional sobre os principais sintomas de uma arritmia cardíaca, doença que acomete mais de 20 milhões de brasileiros e é responsável pela morte súbita de mais de 320 mil pessoas todos os anos.

Ela pode ser sintoma de algum problema (físico ou psicológico) para o organismo ou fruto de um desequilíbrio do próprio órgão. Se ele bater muito rápido, é chamado de taquicardia. Caso for muito lento, o nome dado é bradicardia. Normalmente, um coração sadio e descansado tem de 60 a 100 batidas por minuto.

A arritmia cardíaca pode ser benigna ou maligna. Chama-se de benigna quando não altera o desempenho das funções do coração e não oferece risco de morte – cerca de 30% dos casos são benignos. É considerada maligna quando provoca sintomas que comprometem o andamento regular da vida do indivíduo e oferece risco de óbito ou graves sequelas. Neste caso, a arritmia pode levar ao desenvolvimento de doenças do coração, parada cardíaca e até morte súbita.

Em entrevista à rádio CBN Campo Grande, nesta quinta-feira (12) o médico cardiologista do Hospital Proncor, Guilherme Bertão, disse que todos os sintomas, como falta de ar, dores no peito, excesso de suor, palpitações e palidez não devem ser ignoradas. É importante procurar um médico para tirar dúvidas e saber mais detalhes da condição de saúde. Acompanhe a entrevista.